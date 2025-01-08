شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عطية الله الطويلة تقرب على معلول من القيد بقائمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم التونسي علي معلول لاعب الأهلي في القيد بقائمة الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم حالة الغموض وحالة الانقسام التي سيطرت على مصير اللاعب من القيد في الفترة الأخيرة، في ظل التطورات التي طرأت على قائمة الأهلي مؤخرا.

وزادت فرص قيد علي معلول في قائمة الأهلي، لاسيما مع وجود مكان شاغر في القائمة بخلاف المكانين المخصصين لقيد الثنائي الأجنبي الجديد، بعد رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة عقب تعرضه للإصابة بقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

كما جاءت إصابة المغربي يحيى عطية الله واحتمالية غيابه 6 أسابيع، لتزيد من فرص قيد علي معلول، حيث لم يتواجد في مركز الجبهة اليمنى بقائمة الأهلي سوى كريم الدبيس، ويرغب الأهلي في الاستفادة من وجود معلول بالقائمة.

على جانب آخر، استقر مسئولو النادي الأهلي على تقديم عرض جديد للنيجيري كليتشي ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.