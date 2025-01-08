شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يوافق على إعارة ثنائى الشباب إلى وي حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي على انتقال كل من أحمد محمد فتحي ميسي (صانع ألعاب) وأحمد رشدي شحات (وسط مدافع) إلى نادي "وي" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاءت موافقة نادي إنبي على خطوة انضمام ميسي وشحات مواليد 2003 إلى نادي وي بهدف اكتساب الخبرات وتعزيز العلاقات الرياضية بين الناديين.



أحمد محمد فتحي ميسي



أحمد رشدي شحات

ويستعيد الجهاز الفني لـ إنبى خدمات على فوزى لاعب الفريق خلال مباراة بتروجت، المقرر لها الجمعة 10 يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز "دورى Nile".

وغاب على فوزى عن مباراة الأهلى في الجولة الماضية من الدورى وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ليصبح اللاعب جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق البترولى في مباراة بتروجت المقبلة.