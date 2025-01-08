شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الكأس.. جروس يكثف التدريبات على ركلات الترجيح فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس على تدريب اللاعبين بشكل مكثف استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة في بطولة كأس مصر والتى تجمع الفريقين غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وأدى اللاعبون خلال الساعات الماضية فقرة خاصة بالتدريب علي ركلات الترجيح في إطار الاستعداد لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في كأس مصر، تحسباً لانتهاء المباراة بالتعادل.

وكان الزمالك خاض فقرة فنية قوية خلال مرانه الأخير في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام أبو قير للأسمدة، حرص خلالها المدير الفني على توجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات باستمرار.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر لها غدا الخميس على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وطالب جروس لاعبى الفريق بضرورة البحث عن تسجيل الأهداف مبكراً من أجل تفادي أي مفاجآت في لقاء الكأس، وقال جروس للاعبين: "أريد منكم أن تظهروا في المباريات بكل قوة بنفس الصورة التي تظهرون عليها في التدريبات".