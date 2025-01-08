شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية تتويج محمد صلاح بجائزة الأفضل مرتين في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زى النهارده من عام 2019، حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية في تاريخه، وتسلم الجائزة من النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا.



محمد صلاح

وفى ذكرى التتويج الثانى بالجائزة نستعرض في السطور التالية حكاية صلاح مع جائزة الأفضل في أفريقيا.. الجائزة الأولى 2017

حقق محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي الإنجاز الذى يحلم به كل المصريين منذ أعوام طويلة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، عن عام 2017، بعد المستويات الرائعة التي قدمه.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه ساديو مانى نجم السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، وزميله فى ليفربول، وكذلك الجابونى بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الذى جاء فى المركز الثالث، ليحقق أكبر إنجاز فردى فى مشواره الكروى.



صلاح

الجائزة الثانية

كما توج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018، وقام بتسليمه الجائزة النجم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، بعدما تفوق محمد صلاح فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى.

الوصافة في 2019 و2020

وحقق محمد صلاح المركز الثاني مرتين عامي 2019 و2022، بينما تلقى الدولي المصري ضربة صادمة خلال عامي 2020 و2021، بعدما قرر "الكاف" إلغاء جائزة أفضل لاعب أفريقي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كان محمد صلاح حينها المرشح الأبرز لنيل الجائزة خلال النسختين، نظرًا لأرقامه الفردية المذهلة مع ليفربول الإنجليزي.

وشهد موسم 2019-2020 قيادة محمد صلاح لفريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" للمرة الأولى منذ 30 عاما، وسجل وقتها 23 هدفا وصنع 13 في 48 مباراة بكل المسابقات.

في موسم 2020-2021، على الرغم من عدم التتويج بأي لقب، فإنه قدم مستويات فردية هائلة، حيث سجل 31 هدفا وصنع 6 أهداف في 51 مباراة بكل البطولات.