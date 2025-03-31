أنشيلوتي يقول إن مبابي قد يصبح "أسطورة" في ريال مدريد مثل رونالدو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الاثنين إن المهاجم النجم الفرنسي كيليان مبابي قادر على أن يصبح أسطورة للنادي الملكي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافه التاريخي.

كان مبابي معجبا برونالدو منذ صغره، وبعد انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، عادل رصيد المهاجم البرتغالي البالغ 33 هدفًا في موسمه الأول في سانتياغو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية استضافة ريال سوسييداد في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك: "ما أتمناه لمبابي هو أن يكون قادرًا على تحقيق ما حققه رونالدو في ريال مدريد، وأعتقد أنه قادر على ذلك".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيكون أسطورة في ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو".

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد الانكليزي عام 2009 ورحل عام 2018 وهو هداف النادي برصيد 450 هدفًا.

اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا والمحترف حاليًا في نادي النصر السعودي، سجل 33 هدفًا في 35 مباراة في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وسجل مبابي، البالغ من العمر 26 عامًا، ثنائية في الفوز على ليغانيس (3 2) في الدوري السبت، وقال إنه "أمر مميز جدا" أن يُعادل رقم رونالدو.

وأكد مبابي لقناة ريال مدريد: "نعرف ما يعنيه (رونالدو) لريال مدريد ولي، نتحدث، ويُقدم لي الكثير من النصائح".

ومع استمرار ريال مدريد في المنافسة على ثلاث جبهات هذا الموسم، يملك مبابي متسعا من الوقت لزيادة رصيده.

يستضيف ريال سوسيداد الثلاثاء مع أفضلية الفوز 1 0 ذهابا في سان سيباستيان.

وفي حال تتويج ريال مدريد بالكأس، سيصبح أنشيلوتي أول مدرب له يرفعها ثلاث مرات.