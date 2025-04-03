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الامارات | مدرب ريال مدريد متّهم بالتهرب الضريبي

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مدريد - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | مدرب ريال مدريد متّهم بالتهرب الضريبي 1/2
  • الامارات | مدرب ريال مدريد متّهم بالتهرب الضريبي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني حامل لقب لكرة القدم، أمس، أمام المحكمة «لم أفكر أبداً في الاحتيال»، بعد اتهامه بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.

وأشار أنشيلوتي (65 عاماً) أمام المحكمة في مدريد إلى أن النادي هو من عرض عليه هذا النظام من الأجور، قائلاً: «عندما اقترح النادي ذلك، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاري. لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاض أجراً بهذه الطريقة من قبل.. جميع اللاعبين يفعلون ذلك، و(البرتغالي جوزيه) مورينيو (سلفه في تدريب الفريق) كان لديه النظام نفسه أيضاً».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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