مونديال القوى داخل قاعة: إينغبريغتسن يتخلص من عقدته ويحرز لقب 1500 م

الرياص - اسماء السيد - نانكين : تخلص النروجي ياكوب إينغبريغتسن من عقدته وأحرز لقبه العالمي الأول في سباقه المحبب 1500 م، ليضيفه إلى لقب سباق 3 آلاف م، وذلك خلال بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقامة حاليا في نانكين الصينية.

وبعدما أحرز السبت لقب سباق 3 آلاف متر في أول تتويج له على الإطلاق في مونديال داخل قاعة، سجل الأحد 3:38.79 دقيقة في سباق 1500 م وبات ثاني عداء فقط يحرز هذين السباقين بعد الأسطورة الإثيوبي هايلي جبريسيلاسي عام 1999.

وكانت الفضية من نصيب البريطاني نيل غورلي (3:39.07 ث) والبرونزية للأميركي لوك هاوزر (3:39.17 ث).

وبفوزه بذهبية 1500 م، تغلب إينغبريغتسن على شياطينه ومحا خيبة اكتفائه بالوصافة في بلغراد عام 2022 خلف الإثيوبي صامويل تيفيرا.

والتوفيق لم يكن حليف النروجي حتى في بطولة العالم في الهواء الطلق أيضا، إذ اكتفى بفضية هذا السباق في مونديالي يوجين 2022 وبودابست 2023 خلف البريطانيين جاك وايتمان وجوش كير تواليا.