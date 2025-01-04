بطولة إسبانيا: انتكاسة جديدة في طلب برشلونة تسجيل داني أولمو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري طلب نادي برشلونة إعادة تسجيل لاعبه الدولي داني أولمو للنصف الثاني من الموسم، وفقا لبيان مشترك صدر السبت.

ووفقا للصحافة الإسبانية، بات بإمكان أولمو والشاب باو فيكتور الذي رُفض طلب تسجيله هو الآخر، التوقيع مع أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الحالي، حيث يعتبران حاليا محررين من عقديهما.

وأوضحت لجنة المراقبة التي تشكلت من الاتحاد ورابطة الدوري في بيانها أنها "قررت عدم منح الموافقة المبدئية أو التسجيل النهائي الذي طلبه برشلونة للاعبَين دانيال أولمو كارفاخال وباو فيكتور ديلغادو".

واستند القرار إلى مواد قانونية تمنع "اللاعب الذي أُلغي تسجيله من الحصول على تسجيل جديد مع الفريق عينه الذي كان مرتبطا به خلال الموسم نفسه".

وكانت رابطة الدوري الإسباني أزالت في 31 كانون الأول/ديسمبر من موقعها الإلكتروني اسمَي اللاعبين من قائمة فريق برشلونة، حيث لم يلبِّ النادي الشروط المالية المطلوبة لمشاركتهما.

ولم يُدرج اسم أي من اللاعبَين في قائمة الفريق لخوض مواجهة باربسترو في دور الـ16 من كأس الملك المقررة السبت.

وسجّل النادي المُثقل بالديون أولمو باستخدام 80 في المئة من راتب المدافع المصاب كريستنسن، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

وسيُشكّل الرحيل المجاني المُحتمل لأولمو بسبب مشكلة إدارية، ضربة مدمّرة ومحرجة لآمال برشلونة باستعادة لقب الدوري الذي تُوّج به الموسم قبل الماضي.

وسجّل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما خمسة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم وتألق مع منتخب "لا روخا" الفائز بلقب كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.