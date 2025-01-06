إلتون جون في غولدن غلوب.. ويعلّق على ضعف بصره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأن الفنان وكاتب الأغاني إلتون جون الجمهور على مشاكل بصره الأخيرة، أثناء تقديمه إحدى الجوائز في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” لعام 2025.

ووقف جون والفنانة براندي كارليل على المسرح، للإعلان عن الفائز بجائزة “أفضل موسيقى أصلية” لفيلم سينمائي. وقبل منح الجائزة إلى ترينت ريزنور وأتيكوس روس من فريق تشالنجرز، أكد جون للمعجبين أنه بخير على الرغم من الأخبار التي تتحدث عن تراجع بصره.

وقال جون بعد صعوده على المسرح: “انتشرت الكثير من القصص حول تراجع نظري، وأردت فقط أن أطمئن الجميع أن الأمر ليس بالسوء الذي يبدو عليه”.

وأوضح جون (77 عاماً) حالته الصحية، قائلاً: “أنا أتعافى ولكن العملية بطيئة للغاية، وستستغرق بعض الوقت قبل أن يعود البصر إلى العين المصابة”.