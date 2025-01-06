شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: المنتخب الحالى من أفضل الأجيال فى تاريخ اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد، إن هذا الجيل من أفضل الأجيال التى مارست لعبة كرة القدم فى تاريخها، ويتبقى لنا أن نظهر شخصيتنا فى بطولة العالم 2025 من أجل تحقيق الإنجاز.



وأضاف خالد فتحى، خلال حفل دعم منتخب مصر لكرة اليد قبل بطولة العالم 2025: "بنشكر الدكتور أشرف صبحى راعى الرياضة والداعم الأول لها، وكذلك نشكر حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد التاريخى ومؤسس كرة اليد الحديثة، وكمان بنشكر الشركة المتحدة على الدعم الذى يقدمونه لنا ودائما يقدمون المساندة لكرة اليد والتى يتقدمهم محمد يحيى.



وتابع: "حاجة مهمة جدا أن هذا الجيل من أفضل الأجيال التى مارست لعبة كرة القدم فى تاريخها، ويتبقى فقط أن يفرضوا الشخصية فى بطولة العالم المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز يليق بما قدمونه فى الفترة الماضية والاستمرار على مستواهم".



واستطرد: أتمنى من الإعلام مساندة هذا المنتخب ودعمهم من أجل الوصول إلى الهدف الذى نريد تحقيقه، والكل يتكاتف وراء منتخب مصر لإسعاد الجمهور المصرى بتحقيق إنجاز.



واختتم: هذه المرحلة بالنسبة لنا كمجلس إدارة اتحاد كرة اليد الجديد، هى مرحلة تكاتف ولا يوجد أى إقصاء ونتمنى أن يكون الكل مع بعض وبنرحب بتواجد محمد الأمين رئيس الاتحاد السابق، وأعضائه، وهذا يدل على عنوان هذه المرحلة وهو التكاتف.