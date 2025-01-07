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الطقس غداً.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08 والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 00:41. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند الساعة 03:57 والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:14.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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