شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن برنامج زمالة الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

تصميم التجارب الترفيهية.

الصحة والسلامة والتشغيل في الفعاليات.

الفئات المستهدفة:

مدة البرنامج:

مزايا البرنامج

مكتبة إلكترونية شاملة متاحة طوال فترة البرنامج.

زيارات دولية مثرية لنقل تجارب ناجحة من قطاع الترفيه.

ورش عمل مع أفضل الجهات التدريبية.

تكاليف الزيارات الدولية مغطاة.

شروط القبول:

سعودي/ة الجنسية.

خبرة عملية تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في القطاع الترفيهي أو القطاعات الأخرى المشابهة.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة لا تقل عن 5.0 في اختبار IELTS أو ما يعادلها، أو تقديم ما يثبت تمكّنه من اللغة الإنجليزية.

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الدمام - شريف احمد - برنامج تدريبي مكثف مدته 5 أشهر، تابع للهيئة العامة للترفيه، ويهدف إلى تمكين القطاع من خلال تنفيذ ورش عمل تأهيلية وتطويرية، تتضمن زيارات ميدانية لوجهات عالمية تستهدف العاملين في مجال الترفيه على مسارات:الموظفين ذو خبرة سنتين كحد أدنى في الشركات العاملة في قطاع الترفيه.مدة البرنامج 5 أشهر، لا يتطلب التفرغ التام ويلزم حضور عدد 3 ورش عمل والمشاركة في الزيارات الميدانية خارج المملكة لمدة 3 أسابيع.