شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 38.2 ملم.. مكة المكرمة تسجل أعلى كمية هطول أمطار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار الحدود الشمالية

المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (38.2) ملم، في محافظة أضم، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.فيما سجّلت سبت الجارة بالقنفذة (30.8) ملم، والخفج بالليث (28.0) ملم، والعرضية الجنوبية بالعرضيات (16.4) ملم، والمرقبان بأضم (15.2) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (46) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7يناير وحتى التاسعة صباح الأربعاء 8 يناير 2025م؛ هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية، والباحة).وأشار التقرير، إلى تسجيل الحدود الشمالية (27.0) ملم في الشعبة برفحاء، و(4.4) ملم في العويقلية، و(3.1) في مطار عرعر، و(0.6) ملم في كلٍ من رفحاء، ومطار رفحاء.فيما سجّلت محافظة النماص في منطقة عسير (23.8) ملم في وادي زيد، و(15.3) ملم في بني عمرو، و(11.2) ملم في العاسرة، إلى جانب تسجيل (14.4) ملم في بارق، و (8.8) ملم في تنومة، و(7.8) في عفراء بلقرن.وسجّلت منطقة الرياض (13.4) ملم في الحفيرة بالدوادمي، و(3.8) ملم في مطار الملك خالد، و(1.5) ملم في بنبان.وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الباحة (9.0) ملم في جرداء بني علي بالحجرة، و(7.6) ملم في حي النزهة بالباحة، و(7.5) ملم في برحرح بالمندق، و(2.2) في ناوان بالمخواة.بينما سجلت راس مشعاب بالخفجي في المنطقة الشرقية (1.4) ملم، وكل من مطار القوات البحرية بالجبيل، ومطار القيصومة بحفر الباطن (1.2) ملم، وحرس حدود العقير بالأحساء (1.0) ملم، والصويدرة في المدينة المنورة (0.6) ملم.