شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3750 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأربعاء، 4285.75 جنيه للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأربعاء، 3928.5 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأربعاء، إلى: 3750 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3214.25 جنيه للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2500 جنيه للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء، 30 ألف جنيه للبيع، و29800 جنيه للشراء.