شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: منتخب كرة اليد أصبح منافسا قويا على الألقاب ونخطط للموجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن كرة اليد دائما ما تسعد الجماهير، وخاصة بعد الوصول للمربع الذهبى والحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس الماضية.

وقال أشرف صبحى، خلال حفل دعم منتخب مصر لكرة اليد قبل بطولة العالم 2025: "بنشكر الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وراعى كرة اليد، وخالد فتحى ومحمد الأمين أبناء حسن مصطفى كما قال خالد فتحى".

وأضاف: "انتخابات كرة اليد كانت الأشرس فى انتخابات الاتحادات والأقل مشاكل ووجود المجلس السابق فى هذا الحفل يدل على لم الشمل لهذه الاتحاد والروح والتكاتف الذى تعيشه هذه اللعبة".

وتابع: "عملنا حاجة لم تحدث فى العالم، بفتح المجال الرياضى أثناء انتشار كورونا واستضافنا بطولة كأس العالم على الأراضى المصرية، وطبعا كان كل يوم اجتماعات صباحيا مع الدكتور حسن مصطفى، وبشكر المجلس الماضى برئاسة محمد الأمين ومجلسه على تحملهم المسئولية فى الموجتين الأولى والثانية واندماجه مع التغيير بتواجد خالد فتحى رئيس الاتحاد الجديد".

واستطرد: "سنبدأ التخطيط للموجة الثالثة من بداية فبراير حتى يوليو 2025 للإعداد للأولمبياد القادمة مع جميع الاتحادات، من أجل دعم الرياضة المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يرغب أن تكون الرياضة المصرية فى تطور وتقدم".

وتابع: "دائما نسعى أن ندخل البطولات من أجل المنافسة على هذه البطولات، وليس من أجل المشاركة المشرفة، هذه التحولات بدأت بعد الاهتمام بجميع الألعاب، ونسعى إلى الارتقاء بكل الألعاب، مهما كان شكل هذه المنافسة".

واختتم: "بعد أولمبياد باريس تم عمل محاسبة لكل الألعاب وما قدمونه، وهناك تغييرات واضحة فى كل الاتحادات، والدليل أن الانتخابات الماضية أتت بـ66% من المجالس بوجوه جديدة".