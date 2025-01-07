- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدرب العام.. تدخل جراحي ينقذ حياة مريض من ورم بالقولون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى الدرب العام -أحد منشآت تجمع جازان الصحي- من إنقاذ حياة مريض أصيب بانفجار وتهتك والتواء في القولون الأيسر، مع وجود كتلة سرطانية بحجم 10 سم.
وعلى الفور أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح وجود كتلة في القولون النازل أدت إلى تجمع سوائل واشتُبه بوجود صديد في البطن.
أعراض الحالةوبينت قائدة الفريق الطبي استشارية الجراحة العامة الدكتورة آلاء حكمي، أن المريض يبلغ من العمر 57 عامًا، حضر إلى قسم الطوارئ وكان يعاني من ألم شديد ومفاجئ في البطن، يصاحبه إمساك مزمن وانتفاخ في البطن، وغثيان وقئ.
وعلى الفور أجرى الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح وجود كتلة في القولون النازل أدت إلى تجمع سوائل واشتُبه بوجود صديد في البطن.