شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة الأعلى بـ 89 ملم.. "البيئة" ترصد هطول الأمطار في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

كميات الأمطار بمناطق المملكة

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (89) ملم، في منى، وذلك ضمن (9) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، وجاءت محطة الغزة في المرتبة الثانية بـ (67.7) ملم، تلتها محطة أجياد بـ (64.6) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (136) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 يناير وحتى التاسعة صباح الثلاثاء 7 يناير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف).وفي منطقة الرياض، سجّل حي الريان بالدوادمي (14.9) ملم، فيما سجّلت مزارع خروب بشقراء (8.0) ملم، أما منطقة المدينة المنورة، فسجّلت الصويدرة (36) ملم، والأكحل بوادي الفرع (33.8) ملم. وفي منطقة القصيم، سجّلت شري ببريدة (14.8) ملم، ورياض الخبراء (12.5) ملم، أما في المنطقة الشرقية، فقد سجّلت القاعدة الجوية بحفر الباطن (10.4) ملم، ومطار القيصومة بحفر الباطن (7.3) ملم.وفي منطقة حائل، سجّلت السعيرة بالشنان (11.2) ملم، والكهفة بالشنان (10.3) ملم، وفي منطقة الحدود الشمالية، بلغت كميات الأمطار في الشعبة برفحاء (7.8) ملم، وفي أم الخنصر بعرعر (3.6) ملم. أما منطقة الباحة، فقد سجّلت برحرح بالمندق (1.5) ملم، وفي منطقة الجوف، سجّلت عين الحواس بالقريات (3) ملم، والحماد بالقريات (2.2) ملم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة يرجى زيارة هذا الرابط.