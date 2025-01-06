شكرا لقرائتكم خبر عن نداء أممي لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

الأزمة الإنسانية في السودان

القتال في السودان

الدمام - شريف احمد - وجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30,4 مليون شخص، في حاجة إلى المساعدة.وأوضحت الأمم المتحدة، أن أكثر من 30 مليون شخص، معظمهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهرا من الحرب المدمرة.وأكدت أن السودان يعيش "أزمة إنسانية غير مسبوقة"، وقد تسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو.وعلى امتداد فترة الحرب، تبذل الأمم المتحدة جهودًا كبيرة لجمع الأموال اللازمة.وقبل نحو أسبوعين، وصفت مسؤولة أممية الخسائر البشرية الناجمة عن استمرار القتال في السودان منذ أكثر من 20 شهرًا بغير المسبوقة.ودعت أيضا إلى استجابة عاجلة ومستدامة من المجتمع الدولي، بحسب مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو.وقالت إن أعمال العنف في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي، موضحة أن ملايين السودانيين يواجهون خطر المجاعة في أكبر أزمة جوع عالمية، فيما تنهار المنشآت التعليمية والصحية.