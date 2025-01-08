شكرا لقرائتكم خبر عن "مدمرة ومهددة للحياة".. تحذيرات من رياح وحرائق بجنوب كاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

سقوط خطوط الكهرباء

الدمام - شريف احمد - بدأت الرياح تكتسب قوة في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا اليوم الثلاثاء، حيث حذر خبراء الأرصاد من رياح "مدمرة ومهددة للحياة" يمكن أن تستمر لعدة أيام.وتتسبب الرياح في سقوط الأشجار وتكون أمواج خطيرة ومخاطر اندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن أقوى عاصفة تضرب منطقة سانتا آنا منذ أكثر من عقد من الزمان ستبدأ في فترة ما بعد الظهر عبر مقاطعتي لوس أنجليس وفنتورا، وتصل إلى ذروتها في الساعات الأولى من غد الأربعاء عندما تصل سرعة الرياح إلى 80 ميلا (129 كيلومترا) في الساعة.ويمكن أن تتجاوز العواصف المعزولة سرعة 100 ميل في الساعة في الجبال وسفوح التلال، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال سقوط خطوط الكهرباء وتحطم شاحنات كبيرة ومقطورات ومنازل متنقلة.كما ستتسبب العواصف البحرية القوية أيضا في ظروف خطيرة قبالة سواحل مقاطعتي أورانج ولوس أنجليس، بما في ذلك جزيرة كاتالينا، فضلا عن تأخيرات واضطرابات محتملة في المطارات المحلية.واستجاب رجال الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء لمجموعة من الحرائق الصغيرة المشتعلة بالقرب من المنازل في مقاطعة لوس أنجليس، وسارعوا لإخماد النيران قبل أن تتسبب الرياح المتزايدة في انتشارها بشكل أكبر.