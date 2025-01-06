نشوى مصطفى برسالة مؤثّرة لزوجها الراحل: “اجمعني به في سمائك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صوراً تجمعها بزوجها الراحل وجّهت إليه من خلالها كلمات مؤثرة عبّرت بها عن حزنها لفراقه.

وكتبت نشوى: “اللهم يا مَن جمعتنا في الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك يا جوّاد وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بي يا رحيم اجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك”.

وتابعت: “الله يسعدك في مقامك يا حبيبي، الله يطعمك من طعام أهل الجنة، الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء”.

وطالبت نشوى الجمهور بالدعاء لزوجها بالرحمة والمغفرة قائلةً: “من فضلكم ادعوا لأبو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة”.

وكانت نشوى مصطفى قد كشفت عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك”، عن وصية زوجها الراحل بعدم إقامة عزاء له، قائلةً: “شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروهاً في عزيز لديكم… بشكركم جميعاً على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا… إنا لله وإنا إليه راجعون”. وأضافت: “اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمري وأبو ولادي… ادعو له بالرحمة والمغفرة”.