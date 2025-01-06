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نشوى مصطفى برسالة مؤثّرة لزوجها الراحل: “اجمعني به في سمائك”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صوراً تجمعها بزوجها الراحل وجّهت إليه من خلالها كلمات مؤثرة عبّرت بها عن حزنها لفراقه.

وكتبت نشوى: “اللهم يا مَن جمعتنا في الدنيا بكرمك يا كريم وبجودك يا جوّاد وبلطفك يا لطيف وبرحمتك بي يا رحيم اجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك”.

وتابعت: “الله يسعدك في مقامك يا حبيبي، الله يطعمك من طعام أهل الجنة، الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء”.

وطالبت نشوى الجمهور بالدعاء لزوجها بالرحمة والمغفرة قائلةً: “من فضلكم ادعوا لأبو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة”.

وكانت نشوى مصطفى قد كشفت عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك”، عن وصية زوجها الراحل بعدم إقامة عزاء له، قائلةً: “شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروهاً في عزيز لديكم… بشكركم جميعاً على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا… إنا لله وإنا إليه راجعون”. وأضافت: “اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عيني زوجي وشريك عمري وأبو ولادي… ادعو له بالرحمة والمغفرة”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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