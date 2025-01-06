شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى.. إطلاق أسبوع الريادة التقنية للتأهيل لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع الريادة التقنية في جامعة أم القرى

أنشطة وفعاليات متعددة

الدمام - شريف احمد - أطلقت جامعة أم القرى، اليوم الإثنين، أسبوع الريادة التقنية، الذي يهدف إلى تأهيل المقبلين على سوق العمل، ويستمر لثلاثة أيام, وذلك بمقر الجامعة بحي العابدية.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد الزهراني، أن الأسبوع بما يحتويه من أنشطة متنوعة يدعم تنمية المهارات وقدرات المتدربين والمتدربات.ويسهم هذا في صقل مهاراتهم وتطويرها، خاصةً المهارات التخصصية، ما ينعكس إيجابًا على تأهيل الكوادر الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة، لتلبية احتياجات قطاعات الأعمال المختلفة في سوق العمل.كما يدفع المشاركين إلى تحقيق طموحاتهم وتنمية مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، وإكسابهم الخبرات في العمل الجماعي والعمل على المشروعات في الهاكاثون للاستعداد لمشاريع العالم الواقعي.وستقدم خلال أيام الأسبوع مجموعة من الأنشطة، منها مسرحيات وورش عمل وبوثات خارجية، ولقاءات مجتمعية وهاكثون.وشهدت فعاليات اليوم الأول التعريف بمسار ريادة الأعمال، ومسار الترفيه والفن الرقمي ومسار المنتجات الصناعية.وقدم مجموعة من المختصين والخبراء، ورشتي عمل الأولى بعنوان "الجودة وتحليل المخاطر"، والثانية "من الفكرة إلى المنتج: تطوير حلول تقنية مبتكرة".