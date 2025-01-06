دريد لحام: “إسرائيل كيان قائم.. والله لا يسامحك يا بشار الأسد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الفنان السوري دريد لحام في لقاء ضمن برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة” مباشرة، مقدّماً مجموعة من التصريحات اللافتة في شأن موقفه من نظام بشار الأسد ورأيه في قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع. وعبّر لحام عن رأيه في مصطلح “أمة عربية”، فيما لم يسلم من الانتقادات الحادة التي وُجّهت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما قال إنّ “إسرائيل كيان قائم ومعترف به عالمياً”.

البداية مع التصريح الأكثر جدلاً في المقابلة، فعندما سئل لحام: “هناك من يقول إن النظام السوري كان يحارب إسرائيل. ما رأيك؟”، ردّ قائلاً: “هذه تصريحات للاستهلاك المحلي فقط. لم يكن هناك حرب حقيقية مع إسرائيل، وكل ما قيل هو مجرّد كلام للاستهلاك الإعلامي”.

وعن رأيه في تصريحات أحمد الشرع بأنه ليس هناك طاقة لمواجهة إسرائيل؟ قال لحام: “أعتقد أن الرجل كان صادقاً. سوريا، في وضعها الحالي، ليست مستعدة لمثل هذه المواجهة”.

لحّام أوضح خلال الحديث في هذا الشق موقفه من التطبيع مع إسرائيل: “أنا لست مع التطبيع إطلاقاً. ولكن ربما أولاد أحفادي قد يتبنون في يوم من الأيام هذا الخيار. إسرائيل كيان قائم ومعترف به عالمياً، والحديث عن إزالته هو حديث اجترار وأمر من الخيال”.

ورداً على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قال: “كلمة “أمة عربية” مجرد كذبة تاريخية، لو كانت هناك أمة عربية حقيقية ومتماسكة من المحيط إلى الخليج، لما كنا نرى ما يحدث في غزة أو جنوب لبنان”.

خلال المقابلة، تحدَّث الفنان السوري عن موقفه السابق من نظام الأسد، وصمته الذي برّره بالخوف من الزجّ به في سجن صيدنايا المعروف بسوء سمعته، لافتاً إلى أنه لو عارض النظام علناً خلال سنوات حكمه، لكان مصيره السجن أو الأسوأ.

ووجَّه لحام انتقادات حادة لرموز نظام الأسد، واصفاً إياهم بأنهم “أصحاب الرأي الأحادي” الذين لا يقبلون الرأي الآخر. وكشف عن خوف المجتمع الفني من الرقابة خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى منع جملة من عمل فني تتضمّن تشبيهًا بالحيوانات، معللاً ذلك بحب باسل الأسد للخيول وعدم جواز انتقاده.

ذكّر لحام بأن أعماله الفنية كانت دائماً تنتقد السلطة: “إذا ترى مسرحياتي من ‘ضيعة تشرين’ إلى ‘غربة’ إلى ‘كاسك يا وطن’، كلها كانت تجرّح بالسلطة وتنتقد أخطاءها، ولم أكن في يوم من الأيام صامتاً عن أخطاء السلطة”.

وتعليقاً على هروب بشار الأسد، قال لحام: “إن لم يرتكب شيئاً ضد الإنسانية، فلماذا يهرب؟ فهو يعلم أنه ارتكب فظائع كثيرة في حق الشعب السوري”. ووجَّه رسالة إلى الأسد قائلاً: “الله لا يسامحك على ما فعلته بالشعب السوري”.