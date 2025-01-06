شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وفاة 4 وإصابة 6 من عائلة واحدة بسبب حريق نجم من اشتعال دفاية بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توّفي 4 أشخاص وأدخل 6 آخرون العناية المركزة من عائلة واحدة في حفر الباطن بسبب دفاية.

وظهر مقطع فيديو متداول لأحد أقارب العائلة المنكوبة يتحدّث فيه بأنه تلقّى اتصال من أحد الجيران يفيد باندلاع حريق في منزل زوج ابنتي.

وأكد الرجل والمدعو عوض درويش بأن رجال الدفاع المدني والشرطة قد قاموا بواجبهم على أكمل وجه، مشيراً بأن ما حدث كان بأمر الله وهو راضٍ بقضاؤه.

وألمح درويش إلى أن المصابين الستة متواجدين في 3 مستشفيات بواقع حالتين في كل مستشفى، مؤكداً بأن المتوفين 3 بنات وطفل صغير، حيث أن إحدى المتوفيات كانت على وشك الزواج، حيث كان موعد زفافها بعد شهر رمضان القادم.

