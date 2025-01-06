حقيقة إصابة لطفي لبيب بسرطان الحنجرة وفقدانه لصوته.. مصادر تكشف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر اسم الفنان المصري لطفي لبيب محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار بعض الأخبار حول إصابته بسرطان الحنجرة وفقدانه لصوته بشكل كامل.

وكشف محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن كل ما يدور حول الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب ليس حقيقياً، وأنه بالفعل قد أصيب بورم بالحنجرة، لكن هذا الورم صغير الحجم للغاية، ولا ينتمي للأورام السرطانية كما أشيع.

استبدال الجراحة بعلاج دوائي مكثف

وأضاف الديب أنه كان من المفترض أن يخضع الفنان لطفي لبيب لعملية جراحية لاستصال هذا الورم، إلا أن الفريق الطبي المعالج أكد أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن الجراحة، وأن يخضع لعلاج دوائي مكثف لمدة شهر، وسوف يتم القضاء على هذا المرض واستعادة صوته بشكل شبه طبيعي، حيث أجرى لبيب بالأمس بعض الفحوص الطبية مرة أخرى لمعرفة إن كان الأمر يتطلب جراحة أم لا.

وأوضح الديب أن لبيب لم يفقد صوته بشكل كامل كما أشيع، وإنما يعاني من صعوبة في الحديث لوقت طويل، لذلك طلب منه الأطباء ضرورة الراحة التامة وعدم الحديث، كما قرر لبيب اعتزال الفن نظراً لحالته الصحية بشكل عام وليس لأزمته الصحية الأخيرة، حيث إنه يعاني من توقف كامل لشقه الأيمن بجانب صعوبة السير والتنقل.

اعتزال نهائي.. ووسيلة جديدة للتعبير

يذكر أن الفنان لطفي لبيب كان قد أعلن أنه اعتزل الفن بشكل رسمي ونهائي، نظرا لحالته الصحية حيث كشف عن تعرضه لوعكة صحية تستدعي إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم في الحنجرة، وهذا ما أثر على صوته في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من التحديات الصحية الصعبة، أكد لبيب أنه راضٍ جدا عن مسيرته الفنية الطويلة والتي تجاوزت الـ 380 عملا فنيا، معلنا اعتزاله التمثيل والتركيز على الكتابة كوسيلة جديدة يعبر بها عن إبداعه.

وأردف: “الممثل هو المبدع الثاني والكاتب هو المبدع الأول، فأنا بكتب حاليا وده معوضني عن حاجات كتير وأقدر أبدع زي ما أنا عايز”.

جلطة في المخوكانت آخر أعمال الفنان لطفي لبيب هو فيلم “مرعى البريمو” بطولة محمد هنيدي، والفنانة غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، والفنان علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، ولطفى لبيب، والفنانة نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.وتعرض الفنان لطفي لبيب إلى جلطة في المخ منذ 7 سنوات والتي تسببت في شلل النصف الأيسر من جسده، ما أدى إلى توقفه تماماً عن الحركة، وابتعاده عن الأضواء مجبراً على ذلك، وعندما تحسنت حالته الصحية بعض الشيء حاول العودة للظهور بعدد من الأعمال الفنية لكن بمشاركات بسيطة.