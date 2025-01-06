“كولدبلاي” في أبوظبي.. حفلات نفدت تذاكرها بالكامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستقبل استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي حفل فرقة “كولدبلاي” (Coldplay) المنتظر هذا الشهر، في إطار جولة الفرقة العالمية “ميوزيك أوف ذا سفيرز”.

وستقام الحفلات، التي نفدت تذاكرها بالكامل، في 9 و11 و12 و14 كانون الأول (يناير) 2025. وتبدأ الأمسية بعرضٍ مميز للفنان الفرنسي شون، نجم الهيب هوب المعاصر، تليه الفنانة الفلسطينية إليانا، الشهيرة بالمزيج الذي تقدمه من الموسيقى العربية والبوب.

ثم يبدأ عرض “كولدبلاي”، إذ ستعتلي الفرقة المسرح مع أداءٍ لا ينسى يتضمن مجموعة من أشهر أغانيها، مع تأثيرات بصرية تشكل جزءاً من جولة “ميوزيك أوف ذا سفيرز”.

لطالما كانت “كولدبلاي” ملتزمة بتقليل الأثر البيئي لجولاتها العالمية، وستتبع حفلات أبوظبي هذا النهج المستدام. فتشجّع الفعالية على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، مثل خدمة حافلات النقل من وإلى أماكن المواقف، للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد محطات مياه مجانية منتشرة في المكان. وسيتم التبرع بالطعام غير المستخدم وغير التالف الفائض عن حاجة الفعالية إلى الجمعيات الخيرية المحلية، دعماً للمبادرات المجتمعية.