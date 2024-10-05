وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان حمام سباحة ويتفقدان المشروعات بمركز شباب المدينة

ياسر رشاد - القاهرة - خلال جولته اليوم بمحافظة الغربية..

السبت 05/أكتوبر/2024 - 11:53 ص 10/5/2024 11:53:31 AM

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بمرافقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الي مدينة كفر الزيات في بداية جولتهم الافتتاحية والتفقدية داخل المحافظة .

وقام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بافتتاح حمام سباحة بمركز شباب مدينة كفر الزيات

ثم تفقدا ملاعب السلة واليد والاكليرك داخل المركز والتي شاهدا بها استعراض لمهارات لاعبي المركز في ألعاب السلة واليد والتي أشرفت عليها الإدارة المركزية لتنمية النشء .

تلاها زيارتهم للمعسكر الكشفي والمقام لكل من الجوالة والكشافةً والزهرات والمرشدات

ثم قام الوزير والمحافظ بمشاهدة استعراض لفريق اللياقة البدنية والذي أقيم علي ارضية الملعب الخماسي .

تبعه تفقد صبحي والجندي لمشروع الف بنت والف حلم بالملعب القانوني وشاهدا فاصل من المهارات للاعبات المشروع والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالإضافة الي تفقدهم مراكز التدريب للياقة البدنية "النسور " وشاهدا لهم استعراض رياضي ، ثم تجولا بمعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة تبعهم تفقدهم لمركز التخاطب والتكامل الحسي .

ثم اختتم وزير الشباب والمحافظ جولتهم داخل مركز شباب كفر الزيات بالبرنامج المقام بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة لمشروع الرواق الأزهري والذي تقوم بتنفيذه الادارة المركزية لتنمية النشء واستمع الوزير والمحافظ للمنضمين للمشروع واستمعوا اليهم عن مدي استفادتهم من إقامة الرواق والذي لاقي استحسان كبير من الأطفال والأهالي المتواجدين بالمشروع .

وأشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكافة الجهود التي بذلت من قبل المسؤليين والعاملين علي تطوير وتنفيذ المشروعات بمحافظة الغربية والتي باتت تمتلكً العديد من المنشآت الرياضية والشبابية والتي سوف تخدم قطاع كبير وعريض من الشباب والأسرة المصرية ممن يقطنون بمحافظة الغربية.

مضيفاً " صبحي " أن الوزارة لم تبخل في تطوير أى منشأة شبابية أو رياضية فى جميع محافظات مصر ولم تدخر اي مجهود للتوسع في عملية التطوير المنفذة من مشروعات شبابية ورياضية بالمحافظة مختتما صبحي حديثه بأننا نعمل علي قدمً وساق في جميع محافظات الجمهورية ولا ندخر جهدا في سبيل تقديم وتغطية كافة متطلبات الشباب والأسرة المصرية علي المستوي الشبابي والرياضي بمختلف أنشطتهم.

فيما أشار اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية إلى الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة برئاسه الوزير في المحافظة وهو ما شاهدناه حتي الان من عمليات التطوير والبنية الرياضة والشبابية الجديدة والتي تم افتتاحها اليوم في مراكز الشباب والأندية من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب والأسرة المصرية .