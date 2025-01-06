شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صحيفة تكشف عن جولة خامسة من القصف الاسرائيلي على الحوثيين …وهذه المواقع الذي سيتم استهدافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت إذاعة مونت كارلو الدولية الفرنسية، إن الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن خامس جولة من الغارات على اليمن.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، أن واشنطن طلبت من تل أبيب، التركيز على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بدلا من قصف أهداف مدنيةكالموانئ ومحطات الكهرباء.

وأشارت إلى أنه وبسبب شح المعلومات الاستخباراتية عن المواقع العسكرية الحوثية وكيفية تحركات قادة الجماعة، فإن إسرائيل تدرس إرسالسلاح البحرية إلى قبالة اليمن لتوفير قوة نارية سريعة، ونقل قوات كوماندوز إذا لزم الأمر.

إلى ذلك قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إسرائيل تواجه صعوبة في جمع المعلومات حول الحوثيين، حيث لم تكن تعتبرهم تهديداحتى هجمات السابع من أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين.

وأضافت نقلا عن مصدر استخباراتي إسرائيلي، أن جمع المعلومات الاستخباراتية الآن يبدأ من الصفر، مشيرا إلى أن عدم وجود حدودمشتركة، وبعد المسافة يجعل الخيارات البشرية محدودة.

من جانبه، قال خبير الأمن الأمريكي "مارك توث" إن تولي دونالد ترامب منصبه لاحقا هذا الشهر قد يؤدي إلى تصعيد الضربات الأمريكيةعلى الحوثيين.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه التوترات في اليمن بشكل دراماتيكي مع تكثيف الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء،في حين يهدد الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية موسعة على الجماعة التي تؤكد استعداداه للتصدي لأي هجوم.

وبعيد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون استهداف سفن قبالة السواحل اليمنيةإضافة إلى إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار مساندة الفلسطينيين.

وأدّت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران الى تراجع كبير في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وصولا لقناةالسويس، وهو ممر أساسي لحركة التجارة الدولية.

وصعّد الحوثيون هجماتهم منذ ابرام اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي بين إسرائيل وحزب الله المدعوم أيضا من إيران في لبنان.

كما شنت إسرائيل غارات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن استهدفت احداها مطار صنعاء الدولي نهاية ديسمبر المنصرم.