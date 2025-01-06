شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. مقتل شخصين وفقدان ثلاثة بعد غرق سفينة صيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انقلبت سفينة صيد باليابان قبالة ساحل ميناء كاشيما في محافظة إباراكي صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وفقدان ثلاثة آخرين، وفقا لما ذكره مكتب خفر السواحل الياباني.

وكانت السفينة، والتي ذكر أنها تحمل اسم "أوهاما مارو رقم 8 " التي يبلغ وزنها 80 طنا والمملوكة لشركة جي إف أوتسو - وهي شركة تعاونية لصيد الأسماك في مدينة كيتايباراكي بمحافظة إيباراكي - تحمل على متنها طاقما مكونا من 20 فردا، من بينهم 15 مواطنا يابانيا وخمسة مواطنين إندونيسيين، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

وجرى العثور على 17 فردا من الطاقم، لكن تم التأكد من وفاة اثنين منهم - وهما شخصان يابانيان في الخمسينات والستينات من عمريهما. غرق سفينة صيد وأعلن خفر السواحل بأنه في حوالي الساعة 08:2 بالتوقيت المحلي صباح اليوم الاثنين، أبلغت سفينة صيد قريبة عن انقلاب سفينة صيد بشباك كيسية على بعد حوالي 31 كيلومترا شرق ميناء كاشيما.

وذكرت تقارير أن أحد أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم أفاد بأن السفينة بدأت تميل تدريجيا بعد أن تم صيد كمية كبيرة من الأسماك في شبكة.

ويعتقد أن أفراد الطاقم المفقودين، وهم جميعا رجال يابانيون في الأربعينيات والستينيات والسبعينيات من العمر، قد سقطوا في البحر أثناء الحادث، وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى استمرار جهود الإنقاذ التي تشارك فيها أربع سفن دورية وطائرة مروحية.