سيلينا غوميز "سندريلا" في حفل الغولدن غلوب بتوقيع برادا - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية سيلينا غوميز بفستان رائع خلال حضورها ليلة أمس حفل الغولدن غلوب اذ انه من خامة الساتان باللون الأزرق الجليدي، من تصميم دار ازياء برادا. يتميز الفستان الذي يشبه فستان سندريلا بفتحة رقبة مكشوفة الكتفين وتنورة عمودية بألواح هندسية، وذيل طويل ارتدته ملفوفًا حول ذراعها. ونسقت معه مجورهت ثمينة واعتمدت على تسريحة الشعر الريترو لاضافة لمسة من الكلاسيكية الملوكية على اللوك كما اعتمدت على المكياج الذي يحدد تقسيم العينين وملامح الوجه بشكل رائع.

ونالت سيلينا حصة الأسد من الاشادات بهذه الاطلالة.

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