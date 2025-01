فلاش باك - إيلي صعب أبدع بفستان سيلين ديون في دبي وأزياء سيلينا غوميز وناعومي كامبل وبيلا حديد كانت صرعة الموسم بالموضة

ميرنا وليد - بيروت - دائماً ما تلفت إطلالات نجمات العالم الأنظار وتثير الإعجاب، وتبرز الأناقة والجمال بأبهى صورهما. على السجادة الحمراء وفي المناسبات الكبرى، تتحول إختيارات النجمات للأزياء إلى حديث الناس والإعلام، وتصبح مصدر إلهام لعشاق الموضة حول العالم.

تتميز هذه الإطلالات بتنوعها بين الكلاسيكية الراقية والتصاميم العصرية الجريئة، ما يعكس قوة الإبداع في عالم الموضة. من الأقمشة الفاخرة، إلى التفاصيل الدقيقة، منها الأكسسوارات وتسريحات الشعر، كل عنصر يُكمل الآخر، ليخلق مظهراً مميزاً، يجسد هوية كل نجمة على طريقتها الخاصة.

اخترنا لكم الإطلالات الآتية، من إطلالات النجمات العالميات التي خطفت الأنظار في عام 2024.



سيلين ديون

أذهلت النجمة العالميةسيلين ديونالحضور، بإطلالتها في عرض "1001 موسم"، الذي أقيم في الرياض، في حدث فاخر يعكس روعة تصاميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وإختارت ديون فستانًا ساحرًا من مجموعة إيلي صعب العالمية، وأظهرت جمال التصميم الفاخر، الذي يعكس أسلوب المصمم الفريد.

مارغو روبي

إختارت النجمة العالميةمارغو روبيلحفل الأوسكار، إطلالة بغاية الجمال، وإرتدت فستاناً أسود ضيقاً من الجلد اللامع سترابليس، من دون أكمام، إستعرضت من خلاله رشاقتها، من توقيع Versace، وأبرزت جمال وجهها بمكياج هادئ، تاركةً شعرها منسدلاً على كتفيها.



نعومي كامبل

شاركت العارضة العالميةنعومي كامبل، بعرض أزياء للمصمم Balmain Menswear، خلال أسبوع الموضة في باريس. ووضعت نعومي سلسالاً ذهبياً في منتصف شعرها، وتدلى من جبينها إلى أنفها وفمها، وصولاً إلى ذقنها. كما وضعت يدين ذهبيتين على زنارها، تحملان أزهاراً ذهبية. ووضعت على كتفيها معطفاً بلون الكاميل.

تايلور سويفت

في حفل غرامي، إرتدت النجمة العالميةتايلور سويفت، فستانًا أبيض وطويلاً بغاية الروعة، من دون أكمام، من توقيع Schiaparelli، مع قفازين طويلين باللون الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة رائعة، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



سيلينا غوميز

أطلت الفنانة العالميةسيلينا غوميزبفستان مميز ومدهش، في العرض الأول لفيلمها الغنائي الفرنسي Emilia Pérez، في مهرجان لندن السينمائي بدورته 68.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور، وثقت إطلالة سيلينا، التي إعتمدت فستاناً طويلاً من قماش المخمل، باللون الأسود وضيقاً على الجسم، من دون أكمام، وبفتحة عند الصدر على شكل مفتاح محدد بالذهب. الفستان من مجموعة Schiaparelli للملابس الجاهزة لخريف 2024.

زندايا

أبهرت النجمة العالمية زندايا الجميع، في حفل الأوسكار بفستان ضيق باللونين الفضي والأحمر، ذات تصميم مميز، من دون أكمام، من توقيع Giorgio Armani، مع تسريحة رائعة لشعرها القصير، ومكياج خفيف لإظهار جمال ملامح وجهها.

آن هاثاواي

ظهرت النجمة العالميةآن هاثاوايبفستان رائع، خلال إفتتاح فيلمها "The Idea of You". الفستان من توقيع Versace، باللون الأحمر، من دون أكمام، ذات قصة ضيقة، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً على وجهها.

دوا ليبا

أبهرت النجمة العالميةدوا ليباالحضور في حفل الـ Met Gala، من خلال توب كاشفة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة طويلة وشفافة باللون الأسود، ووشاحاً طويلاً من الريش الأسود، من توقيع Marc Jacobs، وإعتمدت تسريحة رائعة بشعرها المبلول، وطبقت مكياجاً حاداً لوجهها.

جينيفر لورنس

تألقت النجمة العالميةجينيفر لورنسبفستان مميز في حفل الأوسكار، من توقيع Christian Dior. الفستان واسع وطويل، بتصميم منقط أوف شولدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً، أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

بلايك لايفلي

خطفت النجمة العالميةبلايك لايفليالأضواء، بإطلالتها التي إختارتها لحفل إفتتاح فيلم Deadpool & Wolverine، وقد إرتدت جمبسوت ضيقاً من الساتان الأحمر، بكمين طويلين أوف شولدر، من توقيع Versace، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وطبقت مكياجاً هادئاً لوجهها.

ريهانا

إختارت النجمة العالميةريهانا، إطلالة بغاية الروعة لحفل الـ Met Gala، فإعتمدت فستاناً ساحراً باللون الأبيض، من توقيع Valentino، مزيناً بورود بيضاء كبيرة، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً هادئاً لوجهها.

سكارليت جوهانسون

أبهرت النجمة العالميةسكارليت جوهانسونالحضور، في حفل إفتتاح فيلم "Transformers One" بفستان أحمر ضيق وأنيق، بكمين طويلين أوف شولدر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

الفستان الذي إعتمدته سكارليت في الإفتتاح، من توقيع دار الأزياء العالمية Yves Saint Laurent.



كيم كارداشيان

كان لنجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان، عدد من الإطلالات المميزة هذا العام، إلا أن ما إرتدته في حفل الـ Met Gala كان الأجمل، فقد إعتمدت فستاناً غريباً، جاء الجزء العلوي منه معدنياً، والجزء السفلي جاء شفافاً، ومطرزاً بالورود، من تصميم "Maison Margiela".

أما أختها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، فظهرت بفستان قديم مطرز بالخرز، من تصميم ألكسندر ماكوين عام 1999، في حين أن شقيقتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، أطلت بفستان من الساتان، من توقيع مصمم الأزياء أوسكار دي لارنتا.

هايلي ستينفيلد

خطفت الفنانة الأميركيةهايلي ستينفيلدالأنظار، بإطلالتها الرائعة على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار 2024.

وإرتدت هايلي فستاناً أزرق رائعاً، تميز بالتصميم المشغول عند الصدر وباللون الذهبي، وتم تطريزه بطريقة مزخرفة بوريقات الورود الزرقاء.

جاء الفستان بدون أكمام، إلا أنه تزين بوشاح من الحرير الباستيل، وهو مشبوك بمعصميها، وملتف حول عنقها، وتزين معصماها بنفس زخرفة الفستان عند الصدر.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، من مجموعة كوتور ربيع وصيف 2024.

Saweetie

سحرت مغنية الراب Saweetie الجمهور بإطلالتها الجريئة، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، فقد إرتدت فستاناً صنع خصيصًا لها، من تصاميم الأزياء الراقية، مع خيوط تطريز، من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.

ليندساي لوهان

خطفت النجمة العالمية ليندساي لوهان الأنظار إليها، في العرض الأول لفيلمها الجديد "Our Little Secret"، الذي أطلق مؤخراً لموسم الأعياد.

وقد ظهرت ليندساي لوهان على السجادة الحمراء، مرتدية فستاناً رائعاً من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي زهير مراد.

الفستان باللون الأسود، طويل وواسع، بقماش شفاف من الجهة السفلى، وفتحة من الأمام مزينة بأكسسوارات.

بيلا حديد

​​​​​​​لفتت ​​​​​​​عارضة الأزياء العالميةبيلا حديدالأنظار إليها، بإطلالة بالغة الأناقة، من توقيع اللبناني العالمي إيلي صعب، وذلك خلال تواجدها في دبي.

وقد ظهرت بيلا بفستان لماع طويل وضيق وشفاف باللون البيج، له فتحة من الجهة الأمامية، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

وإعتمدت بيلا حديد تسريحة الشعر الأملس المنسدل على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بملامح وجهها.