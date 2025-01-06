بلدية أبوظبي تنجز أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد

ابوظبي - سيف اليزيد - تعزيزاً لمعايير الاستدامة، ومواكبة للنهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أعمال تجميل الجزيرة الوسطية في شارع الشيخ زايد، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين جسر الشيخ زايد ومطار زايد الدولي، وذلك بطول 13.2 كيلومتر.

وتضمنت الأعمال التي تم تنفيذها تجميل الجزيرة الوسطية في المنطقة، حيث اشتملت الأعمال على زراعة آلاف الأشجار والشتلات المتنوعة والزهور الموسمية، لتعزيز المساحات الخضراء وعناصر التجميل الطبيعي، وتحسين البيئة وتقليل التلوث والضوضاء الناتجة عن الطرق السريعة، كما تم استخدام بعض عناصر التجميل الصناعي، وإنشاء تلال من الرمال المثبتة بارتفاع 1.5 متر تتماشى مع المشهد الجمالي العام للمنطقة.

واستوحيت تصاميم أعمال التجميل التي تم تنفيذها من الخطوط الانسيابية التي يتسم بها المشهد الجمالي لمطار زايد الدولي، وذلك لخلق صورة متناغمة ومتناسقة لتجميل المنطقة، كونها أحد أهم المداخل الرئيسية لجزيرة أبوظبي، حيث ضمت الأعمال عدداً من العناصر النموذجية المعتمدة لتجميل الجزيرة الوسطية وجانبي الطريق، لخلق لوحة جمالية فريدة من نوعها، تتماشى مع رقي ومظهر مدينة أبوظبي.

كما تداخلت عناصر التجميل الطبيعي المختلفة، لتبرز التنوع الزراعي الغني الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال استخدام الأشجار والنباتات المزهرة متعددة الأحجام والألوان، لتساهم في تعزيز جماليات المكان وجاذبيته، ومنح مرتادي الطريق سعادة وطاقة إيجابية، عبر هذه المشاهد الجمالية التي تبرز جودة الطريق العصرية المؤدية إلى مطار زايد الدولي.