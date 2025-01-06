شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جنوب شرق إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الضربة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على بعد 12 كيلومترًا من قرية "بلوك"، و26 كيلومترًا من "كهنوج" و24 كيلومترًا من "فارياب" في محافظة كرمان، ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع خسائر حتى الآن.

يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل وهزات أرضية بقوة مختلفة، نظرًا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسة.