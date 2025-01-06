شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها: ميشالاك يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك، تعادل الزمالك مع المصرى سلبيا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، بينما فاز بيراميدز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.

ميشالاك يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك فى يناير

أكد البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المصري بالكونفدرالية كانت صعبة والمنافس قوى، وحاول الأبيض خلق فرص كثيرة فى الشوط الثاني، لكن الفريق لم يسجل أى هدف وما زال الزمالك فى مقدمة المجموعة.

طولان: الراتب الكبير من أسباب رحيل ميكالى ولم نتطرق إلى تولى وائل رياض منتخب 2007

أكد حلمى طولان عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أن قرار رحيل ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب جاء من جانب مجلس الإدارة، حيث إن رحيله له حيثياته.

رئيس اتحاد كرة اليد: المنتخب الحالى من أفضل الأجيال فى تاريخ اللعبة

قال خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد، إن هذا الجيل من أفضل الأجيال التى مارست لعبة كرة القدم فى تاريخها، ويتبقى لنا أن نظهر شخصيتنا فى بطولة العالم 2025 من أجل تحقيق الإنجاز.

الزمالك يتعادل سلبياً مع المصرى ويواصل صدارة مجموعته بالكونفدرالية

تعادل الزمالك سلبياً مع المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بيراميدز يحقق الريمونتادا أمام الترجى ويفوز بثنائية +90 بدورى أبطال أفريقيا

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ريمونتادا أمام الترجي التونسى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد شحاتة فى مباراة المصرى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض خلال مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جروس: التعادل مع المصرى "نتيجة عادلة" وهدفى الحفاظ على لقب الكونفدرالية

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، والعامل البدني كان حاسماً في شكل المباراة.

يورتشيتش: لماذا يتحدث مدرب الترجى عن التحكيم وهدفه فى رادس كان من تسلل بـ3 أمتار

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، بعد الفوز على الترجي التونسى: "طبيعى أن نكون سعداء وتوقعت أن تكون النتيجة تعادلا سلبيا ولعبنا مع فريق كبير مثل الترجي وسط تحديات كثيرة ولديهم خبرات كبيرة لم يصل إليها فريقي".

وادى دجلة يهزم أسوان يثنائية ويعود لوصافة دورى المحترفين

حقق وادى دجلة فوزا مهما على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام فى الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين .

تيم إف سى يفجر مفاجأة ويهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويقصيه من كأس مصر

فجر تيم إف سى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى دور الـ32 لكأس مصر ليواصل مفاجأته في البطولة الأقدم بمصر.

مدرب منتخب السلة لليوم السابع: تدريب الفراعنة مسئولية وأول تجمع للاعبين فى فبراير

أكد محمد الكردانى المدير الفنى لمنتخب السلة رجال، أن اختياره لتدريب المنتخب مسئولية كبيرة على عاتقه لتحقيق طموح أسرة السلة.