شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلي وجورماهيا في كينيا والان مع تفاصيل الخبر

يُقام اليوم ، السبت، الاجتماع الفني الخاص بـ مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني حيث يٌُقام الإجتماع الفني بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي في كينيا من أجل مناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء وموعد وصول الفريقين أرض الملعب والزي الخاص والحضور الجماهيري وغيرها من ترتيبات المباراة التي تُعد ضربة البداية للمارد الأحمر في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة من عصر غداً بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن تُقام مباراة العودة بعدها بأسبوع بالقاهرة.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.