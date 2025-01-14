شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المصرى تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع إنيمبا النيجيرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة النادي المصري إلى مطار القاهرة الدولي بعد خوض مباراة إنيمبا النيجيري بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته أمام فاركو بالدوري، وذلك على استاد الكلية الحربية مساء غد الثلاثاء.

وتعادل المصري مع إنيمبا النيجيري في عقر داره بهدف لمثله، في مباراة الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.

وفى سياق آخر، كشف مصدر مسئول بالنادي المصري أن النادي طلب نقل مباراته أمام فاركو لتقام على ملعب برج العرب بدلاً من استاد السويس الجديد، وذلك عقب قرار الكاف بإقامة مباراة بلاك بولز فى الكونفدرالية على ملعب برج العرب أيضاً.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بعد قرار الكاف المفاجئ بإقامة مباراة بلاك بولز فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب برج العرب، ورفض طلبنا بنقلها إلى استاد السويس الجديد، اضطر النادي إلى طلب نقل مباراة فاركو أيضاً لتقام على برج العرب.

وأضاف المصدر، لم يكن أمام الجهاز الفني خيار آخر نظراً لضيق الوقت بين المباراتين، خاصة أن رابطة الأندية رفضت طلبنا بتأجيل مواجهة فاركو التي تقام الخميس المقبل، ويليها مباراة بلاك بولز يوم الأحد في الكونفدرالية، لذلك فضل علي ماهر الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب للتركيز على المباراتين وعدم تشتيت اللاعبين.