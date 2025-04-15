اخبار السعوديه

بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج 1/3
  • بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج 2/3
  • بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".
وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول ، بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

أخبار متعلقة

 

مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في تعليم نجران
مركز الملك سلمان يشرف على 95 عملية لجراحة وقسطرة القلب في سوريا
الجوازات السعودية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن- إكس الجوازات
الجوازات السعودية - أرشيفية

تصاريح دخول العاصمة المقدسة

ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي ومن لديهم عقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا