- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إصدار تصاريح دخول مكة إلكترونيًا للعاملين خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج "منصة تصريح".
وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بعد إرفاق المستندات المطلوبة.
وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بعد إرفاق المستندات المطلوبة.
أخبار متعلقة
مستمرة عبر "مدرستي".. تعليق الدراسة الحضورية اليوم في تعليم نجران
مركز الملك سلمان يشرف على 95 عملية لجراحة وقسطرة القلب في سوريا