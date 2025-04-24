تكنولوجيا: شاومي تطلق شاشة Redmi Monitor G Pro 27U بدقة 4K وMini LED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Xiaomi شاشة Redmi Monitor G Pro 27U بعد الكشف عنها الأسبوع الماضي، لتحل محل Redmi Display G Pro 27 كواحدة من أغلى شاشات الألعاب التي تقدمها الشركة. على الرغم من أن الإصدار الجديد يحمل تحسينات على سابقه، إلا أن هذه الترقيات تأتي مع زيادة سعرية كبيرة.

تتميز Redmi Monitor G Pro 27U بلوحة IPS مقاس 27 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث 160 هرتز بشكل افتراضي، مع زمن استجابة 1 مللي ثانية (GtG). وعلى الرغم من أن معدل التحديث أقل من 180 هرتز في Redmi Display G Pro 27، يمكن للشاشة الجديدة الوصول إلى 320 هرتز عند خفض الدقة إلى 1080p.

توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1,600 شمعة بفضل 1,152 منطقة تعتيم بتقنية Mini LED، وهو تحسن بنسبة 60% عن الطراز السابق. كما تدعم تغطية 99% من فضاء الألوان Adobe RGB وDCI-P3، وتدعم Dolby Vision HDR، وتحمل شهادة VESA DisplayHDR 1000. تشمل منافذ الإدخال والإخراج:

1x منفذ 3.5 ملم

مكبرتا صوت بقوة 5 واط

1x منفذ DC-in

1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x USB Type-A 2.0

1x USB Type-A 3.0

كان سعر Redmi Display G Pro 27 عند إطلاقه العام الماضي 1,999 يوان صيني (حوالي 274 دولارًا)، لكن Xiaomi قررت تسعير Redmi Monitor G Pro 27U بـ 2,699 يوان (حوالي 370 دولارًا)، أي زيادة بنسبة 35%. لم تؤكد Xiaomi بعد ما إذا كانت الشاشة الجديدة ستُطرح عالميًا، لكنها سبق أن أصدرت Redmi Display G Pro 27 عالميًا باسم Monitor G Pro 27i، جنبًا إلى جنب مع G24i وG27Qi.

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