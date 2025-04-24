أصالة تبارك لـ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بهذه الكلمات بعد زفافهما

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة السورية أصالة نصري مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها الخاص، من حفل زفاف الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر و الفنان المصري هشام جمال، و باركت لهم من خلال هذا المنشور معلقةً بالقول: "ياليلى العروس المتربيه الجميله الخلوقه يابنت أبوها والّلي قصتكم وزنت ميزان اختلّ وماعدنا شفنا اللي شفناه فيكم عيله مهذبه مثاليه البنت بتبرّ أهلها بمشاعرها بمظهرها وأكّدتوا ياليلى أنتي وهشام شو يعني فرح ورقي وحب حقيقي بدون زيادات تعودنا نشوفها وهيي مو زياده قدّ مافيها إنتقاص .

.

كان بودّي ومتمنيه شارك أخي الغالي وصديقي المحترم أحمد زاهر ومرته العظيمه اللي ربت أحلى تربايه بس ظروفي النفسيه كانت صعبه للغايه ..

فرحت لفرحكم وطلعتوني من اللي أنا فيه بأحلى المشاعر ..

ألف مبروك حياتكم الجايه اللي رح تشبه ليلتكم الحلوه التاريخيه النقيّه بتمنى لكم فيها ليلى وهشام كلّ الفرح وكلّ الإستقرار وسنينكم كلها نجاح ألف مبروك ياحبايب القلب ياأحلى عرسان بالدّنيي كلها كبرتوا قلبنا بشكلكم المحترم الراقي وحتكونوا قدوه للأفراح الجايه".

