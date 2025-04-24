ما الذي دفع ريتشارد غير لإلقاء قصيدة محمود درويش ؟

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة إنسانية جديدة، أطلّ الممثل الأميركي الشهير ريتشارد جير متضامنًا مع فلسـ طين ، من خلال مشاركته قصيدة "فكّر بغيرك" للشاعر الراحل محمود درويش، بصوته، ضمن حملة نظمتها مجموعة "فنانون من أجل وقف إطـ لاق النار" عبر حسابها .



وأشار جير في كلمته إلى أنه التقى درويش قبل سنوات طويلة، في لحظة استُقبلت بتقدير واسع على وسائل التواصل، حيث اعتبره كثيرون "بطلًا إنسانيًا وفنانًا صادقًا .

القصيدة التي ألقاها بصوته تحمل توقيع درويش ووجدانيته المعتادة، وجاء فيها:

"وأَنت تعدّ فطورك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ قوت الحمام)

وأَنت تخوض حروبك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ من يطلبون السلام)

وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك

(لا تنسَ شعب الخيام)

وأَنت تحرّر نفسك بالاستعارات، فكّر بغيرك

(من فقدوا حقّهم بالكلام)

وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين، فكّر بنفسك

(قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلام)"