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ترقية 10112 فردا من منسوبي حرس الحدود

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ترقية 10112 فردا من منسوبي حرس الحدود

بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني قرارًا إداريًا بترقية (10112) فردًا من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود إلى الرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.

اللواء الودعاني الشكر والتقدير للقيادة على ما يحظى به منسوبو حرس الحدود من دعم واهتمام ورعاية، مؤكدًا أن هذه الترقية تمثل حافزًا لمواصلة العطاء، والارتقاء بالأداء في تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم.

وتمنى لمن شملتهم الترقية التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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