ترقية 10112 فردا من منسوبي حرس الحدود

اللواء الودعاني الشكر والتقدير للقيادة على ما يحظى به منسوبو حرس الحدود من دعم واهتمام ورعاية، مؤكدًا أن هذه الترقية تمثل حافزًا لمواصلة العطاء، والارتقاء بالأداء في تنفيذ المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم.
وتمنى لمن شملتهم الترقية التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
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