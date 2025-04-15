شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

المناطق المتأثرة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم الثلاثاء، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.وذلك على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والفطيحة، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.