شكرا لقرائتكم خبر عن ”الغذاء والدواء“ تشدد: شهادة حلال إلزامية للمنتجات المستوردة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مجدداً على إلزامية إرفاق شهادة إرسالية حلال للمنتجات المستوردة إلى المملكة التي تستلزم ذلك، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الشهادة صادرة حصراً من إحدى الجهات المعينة والمعتمدة من قبل المركز السعودي للحلال.
جاء هذا التأكيد عبر خطاب ورد إلى غرفة الشرقية من اتحاد الغرف السعودية، والمبني بدوره على خطاب حديث من الهيئة.
ويأتي هذا التذكير، وفقاً للخطاب المتداول، استناداً إلى تعميم سابق صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والذين أكدا على إلزامية شهادة الحلال لبعض المنتجات.
دعت الهيئة، عبر اتحاد الغرف، جميع المستوردين إلى ضرورة الالتزام التام بهذا الشرط التنظيمي، والتأكد من أن شهادات الحلال المرفقة مع إرسالياتهم مستوفية للشروط المطلوبة، وعلى رأسها صدورها من جهة معتمدة لدى المركز السعودي للحلال.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي استفسارات لدى المستوردين بشأن هذا الموضوع، أو حول قائمة الجهات المعينة لإصدار الشهادات، يمكنهم التواصل مباشرة مع المركز السعودي للحلال عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
جاء هذا التأكيد عبر خطاب ورد إلى غرفة الشرقية من اتحاد الغرف السعودية، والمبني بدوره على خطاب حديث من الهيئة.
ويأتي هذا التذكير، وفقاً للخطاب المتداول، استناداً إلى تعميم سابق صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء والذين أكدا على إلزامية شهادة الحلال لبعض المنتجات.
جهة معتمدة
دعت الهيئة، عبر اتحاد الغرف، جميع المستوردين إلى ضرورة الالتزام التام بهذا الشرط التنظيمي، والتأكد من أن شهادات الحلال المرفقة مع إرسالياتهم مستوفية للشروط المطلوبة، وعلى رأسها صدورها من جهة معتمدة لدى المركز السعودي للحلال.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود أي استفسارات لدى المستوردين بشأن هذا الموضوع، أو حول قائمة الجهات المعينة لإصدار الشهادات، يمكنهم التواصل مباشرة مع المركز السعودي للحلال عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.