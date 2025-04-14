شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام محمد بن سعود تفصل طالبة لتعاطيها المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت جامعة الإمام محمد بن سعود فصل طالبة نهائيًا بعد ثبوت حيازتها وتعاطيها مواد مخدرة، وذلك بموجب ما ورد في نتائج التحقيق وإقرارها بذلك، وأخرى لمدة فصل دراسي واحد ثبت بالتحقيق معها وبإقرارها حيازة مواد ممنوعة خاضعة للتداول الطبي فقط، مع إحالتها لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي (عناية)؛ لمتابعة حالتها.

وأوضح المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود أن هذا يأتي انطلاقًا من حرص جامعة الإمام على الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاقية، التي تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية إيجابية ومجتمع جامعي يحافظ على هويته وقيمه الرفيعة، واستنادًا إلى الأنظمة ولوائح السلوك والانضباط الطلابي.