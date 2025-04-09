شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام المقبلة.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

تقلبات جوية

الدمام - شريف احمد - توقعت الأرصاد أن الأجواء ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إذ لم تعد تسجل الحرارة ما دون 10 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة.ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المملكة، خلال الأيام المقبلة.فيما سيسيطر مرتفع جوي على أجواء المملكة، ومن ثم تميل الأجواء نوعًا ما حتى 20 أبريل إلى حالة جوية من عدم الاستقرار.

كشفت "الأرصاد" عن تأثر عدد من مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس وحتى السبت المقبل، بتقلبات جوية، تشمل رياح سطحية نشطة تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية.



وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": تشمل تأثيرات الرياح المثيرة للغبار مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والقصيم.

