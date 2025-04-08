تحسين المشهد الحضري بنجران

وأوضحت الأمانة أن الفرق المختصة قامت بصيانة المسطحات الخضراء بمساحة بلغت 560.000 متر مربع، ضمن خطتها الدورية لصيانة المساحات المزروعة وضمان استدامتها، كما تم تقليم 5700 شجرة وشجيرة في عدد من المواقع الحيوية والمنتزهات العامة، وصيانة 110 أعمدة من أعمدة الإنارة الديكورية، وزراعة 202 شجرة وشجيرة جديدة، في خطوة تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ورفع معدل الغطاء النباتي، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية البيئية المستدامة ومبادرات المملكة في مجال التشجير، وشملت الأعمال كذلك صيانة الأرصفة والألعاب والملاعب بمساحة إجمالية بلغت 220 مترًا مربعًا.
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