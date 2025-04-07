شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. انطلاق اختبارات “نافس” الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم الاثنين من الأسبوع القادم الموافق 14 أبريل 2025م اختبارات “نافس” الوطنية التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً في المركز الوطني للقياس بالتعاون مع وزارة التعليم.

وتستهدف طلاب وطالبات الصفوف (3 الابتدائي و6 الابتدائي و3 المتوسط) في جميع مدارس المملكة، لقياس نواتج التعلّم في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة وفقاً لمعايير المناهج الوطنية، وبما يعكس أفضل الممارسات العالمية في التقويم التربوي

يهدف المشروع إلى إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات من خلال اختبارات معيارية مقننة تركز على قياس المعارف والمهارات الأساسية ومتابعة التغيرات في المستويات التربوية على المستوى الوطني.



دعم صناعة القرار



تُسهم نتائج هذه الاختبارات في دعم صناعة القرار التربوي وتطوير العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تُستخدم في الأبحاث العلمية والدراسات التربوية وتُعزز من جودة التعليم ومخرجاته بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشارك في تنفيذ اختبارات “نافس” أكثر من 1,450,000 طالب وطالبة وتُطبق الاختبارات حضورياً إما ورقياً أو إلكترونياً حسب جاهزية المدارس، ويشرف على تنفيذها فرق ميدانية مدربة من المركز الوطني للقياس بالتنسيق مع إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات.

الاختبارات الورقية



تُنفذ الاختبارات الورقية يومياً من خلال 3 نماذج مختلفة تغطي محتوى المنهج الدراسي في المواد المستهدفة ويتكوّن اختبار الصف 3 الابتدائي من 40 سؤالاً، بينما يحتوي اختبارا الصفين 6 الابتدائي و3 المتوسط على 70 سؤالاً وتكون جميع الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد، حيث يقرأ الطالب السؤال من كتيب الأسئلة ويظلّل دائرة الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة المخصصة له والمطبوعة مسبقاً ببياناته.

تبلغ مدة الاختبار للصفين 6 الابتدائي و3 المتوسط ساعتين ونصف بينما تُخصص ساعة ونصف للصف 3 الابتدائي، وتشمل هذه المدة أيضاً الإجابة على استبانة تلي الاختبار مباشرة، وتُركّز على أساليب التدريس والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر على التحصيل العلمي.



بيانات داعمة



كما تشمل الاستبانات الإلكترونية أولياء الأمور ومديري المدارس ومعلمي المواد الدراسية وتُسهم في جمع بيانات داعمة لفهم المؤثرات التعليمية وتحليلها بعمق.

يبدأ تطبيق الاختبارات على الصف 3 المتوسط من يوم الاثنين 14 أبريل 2025م ويستمر حتى الخميس 17 أبريل أما الصف 6 الابتدائي فيبدأ اختباراته من الأحد 20 أبريل وحتى الخميس 24 أبريل فيما تُجرى اختبارات الصف 3 الابتدائي بدءاً من الأحد 27 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل وتتنوع لغة الاختبار بين العربية والإنجليزية حسب الجدول الزمني المحدد

مبادرة وطنية



يُعد مشروع “نافس” أحد المبادرات الوطنية الكبرى التي تهدف إلى تجويد نواتج التعلّم وتحقيق التميز في الأداء التعليمي، من خلال أدوات تقويمية موثوقة تُعزز من الشفافية والمساءلة وتدعم صُنّاع القرار بسياسات تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موضوعية.

ويُجسد المشروع التزام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالارتقاء بجودة التعليم في المملكة وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية، من خلال بناء جيل يمتلك الكفاءات والمهارات والمعارف التي تؤهله للمنافسة والتميز.