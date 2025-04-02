اخبار السعوديه

السفارة في سيئول تحذر رعاياها من مظاهرات في بعض المناطق 4 أبريل

0 نشر
اليوم -الدمام 0 تبليغ

السفارة في سيئول تحذر رعاياها من مظاهرات في بعض المناطق 4 أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سيئول تحذر رعاياها من مظاهرات في بعض المناطق 4 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة في سيئول المواطنين نظراً لما قد تشهده مدينة سيئول خلال يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل، من مظاهرات وتواجد أمني كثيف محتمل في بعض المناطق وتقييد حركة المرور بالقرب من المحكمة الدستورية وإغلاق القصور والمتاحف والمدارس القريبة مؤقتًا، بالإضافة إلى تعليق محطة المترو أنجوك (٣).

الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة

وتنوه السفارة لكل المواطنين السعوديين المُقيمين والزائرين، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظاً على السلامة والأمن.
وفي الحالات الطارئة، يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ المخصص لشؤون السعوديين 821089626999+
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا