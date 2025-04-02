شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سيئول تحذر رعاياها من مظاهرات في بعض المناطق 4 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتنوه السفارة لكل المواطنين السعوديين المُقيمين والزائرين، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظاً على السلامة والأمن.

وفي الحالات الطارئة، يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ المخصص لشؤون السعوديين 821089626999+

الدمام - شريف احمد - حذرت السفارة السعودية في سيئول المواطنين نظراً لما قد تشهده مدينة سيئول خلال يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل، من مظاهرات وتواجد أمني كثيف محتمل في بعض المناطق وتقييد حركة المرور بالقرب من المحكمة الدستورية وإغلاق القصور والمتاحف والمدارس القريبة مؤقتًا، بالإضافة إلى تعليق محطة المترو أنجوك (٣).وتنوه السفارة لكل المواطنين السعوديين المُقيمين والزائرين، بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، وتوخي الحيطة والحذر، وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات، حفاظاً على السلامة والأمن.وفي الحالات الطارئة، يمكن التواصل عبر هاتف الطوارئ المخصص لشؤون السعوديين 821089626999+