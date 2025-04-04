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الشثري يوضح حكم جمع وقصر الصلاة للمعتمرين.. فيديو

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الشثري يوضح حكم جمع وقصر الصلاة للمعتمرين.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم جمع وقصر الصلاة بالنسبة للمعتمرين.

وقال الشثري:”اذإ كان المعتمر من خارج المدينة فيجوز له القصر والجمع، أما من كان من أهل المدينة فلا يجوز له القصر حتى تخرجوا من البلد”٠

وأضاف” إذا كان الوقوف في الطريق يتعبكم فلا حرج عليكم أن تجمعوا قبل ذهابكم بدون قصر للصلاة لمشقة الوقوف بسياراتكم وأما إذا كنتم ستغادرون قبل الظهر فيحق لكم الجمع والقصر في أي مكان تقفون فيه في الطريق “٠

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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