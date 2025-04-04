شكرا لمتابعة خبر عن الشثري يوضح حكم جمع وقصر الصلاة للمعتمرين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم جمع وقصر الصلاة بالنسبة للمعتمرين.

وقال الشثري:”اذإ كان المعتمر من خارج المدينة فيجوز له القصر والجمع، أما من كان من أهل المدينة فلا يجوز له القصر حتى تخرجوا من البلد”٠

وأضاف” إذا كان الوقوف في الطريق يتعبكم فلا حرج عليكم أن تجمعوا قبل ذهابكم بدون قصر للصلاة لمشقة الوقوف بسياراتكم وأما إذا كنتم ستغادرون قبل الظهر فيحق لكم الجمع والقصر في أي مكان تقفون فيه في الطريق “٠