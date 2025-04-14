شكرا لمتابعة خبر عن موجة غبار كثيفة تضرب رفحاء وحفر الباطن.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد محافظة رفحاء ، اليوم الاثنين، موجة غبار كثيفة أدت إلى انعدام كامل في مدى الرؤية الأفقية.

وبحسب التوقعات، يُنتظر أن تستمر موجة الغبار حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وفي السياق نفسه، تشهد محافظة حفر الباطن أتربة مثارة بدأت صباح اليوم الإثنين، ويُتوقع استمرارها حتى المساء .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقريره اليومي إلى احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الرياض، الشرقية، وأجزاء من عسير، جازان، ونجران.

كما نبه التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق متفرقة، تشمل المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، والقصيم.