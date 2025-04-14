شكرا لمتابعة خبر عن إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، 3 مخالفين للنيابة العامة، وذلك لمخالفتهم نظام المقيّمين المعتمدين بممارستهم لمهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، كما تم إحالة 82 من مزاولي مهنة التقييم إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين.

وكشفت الهيئة في تقريرها للربع الأول لعام 2025م، عن عقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، بحق عددٍ من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، والبالغ عددها 14 قرارًا، تضمنت إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة “الثانية والثلاثين” من نظام المقيّمين المعتمدين .

وتشمل العقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية، والإيقاف لمدة سنة، كما تستمر تقييم في خطط امتثال الأحكام والقواعد المنظّمة لمهنة التقييم، حيث تم تصحيح 8 مخالفات غير جسيمة تم رصدها لمجموعة من المخالفين.

وجددت الهيئة تقييم تأكيدها على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصًا على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف كافة الممارسات التي تؤثر سلبًا على المهنة وممارسيها.